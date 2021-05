Eesti rühmvõimlejad võitsid Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali

"Me tulime EM-ile andma oma parimat, eesmärk oli teha 18 punkti hinnet ületavad võistluskatsed," ütles rühma treener Elsa Sinijärv. "Rühm Siidisabad on olnud juba nooremates vanuseklassides rahvusvaheliselt paremate seas. Mul on hea meel et pooleteistaastase pandeemiast põhjustatud rahvusvaheliste võistluste pausi järel esimest korda juunioridena Euroopa meistrivõistlustel üles astudes suutsime näidata, milleks võimelised oleme."