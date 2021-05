Zahovaiko: graafik on olnud hullumeelne. Iga mäng on keeruline täiega panna

„Meie poolt võib rahule jääda. Miinimumeesmärgi täitsime ära. Raske mäng ja rasked olud. Muru paistab roheline, kuid see murukate vajab harjumist. Mõlemad meeskonnad pidid harjuma. Natuke varajane kate. See on alguses ikka problemaatiline,“ sõnas Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko esmalt TNTK väljaku murukatte kohta.

Zahovaiko tõdes, et omad võimalused tekkisid ka sel korral, kuid mitmel juhul kombineeriti lihtsalt üle. „Ründefaasis ei olnud me piisavalt teravad. Esimesel poolajal oli paar head momenti, kus oli vaja otsustsvõimet, kuid otsisime seal imelist sööduvarianti. Üldises plaanis on punkt meie jaoks hea,“ tõdes ta.

„Oli väga selline jookse-viske mäng. Väljak pole veel ideaalne palliga mänguks ja selliseks riskantseks ülesehituseks. Oleks võinud oma võimalused ära lüüa, siis oleks kolm punkti käes,“ lisas omalt poolt Paide keskkaitsja Martin Kase.

Paide uus formatsioon

Zahovaiko sõnul on ründefaasi teravust pärssinud ka viimase aja tihe mängugraafik. „Graafik on olnud hullumeelne. Iga mäng on keeruline täiega panna. Taastumine on problemaatiline. Tuleb vaadata ka vastast ja sellest lähtuvalt tuleb teha plaane. Mingi väike väsimuse foon on meil sees,“ tunnistas Zahovaiko. Paidet ootab enne koondisepausi nüüd veel kolm liigamängu.

Paidet on hooaja alguses tabanud päris ränk vigastuste laine ja seetõttu on kasutusele võetud ka tavapärasest erinev formatsioon. Ka täna mängiti viiemehelise kaitseliiniga.

„Uus formatsioon võtab ikka aega. Mängime selliselt, et hindame mängijate kvaliteeti vastavalt formatsioonile. Proovime selle löögirusikaks moodustada. Ümberõppimine võtab ikka aega. Terve talve harjutasime ju midagi muud,“ tunnistas ta.

Zahovaiko avaldas, et mõned mängumehed on peagi koosseisu naasmas. Põhigrupiga on juba treenimas Deabeas Owusu Sekyere ning Raimond Eino. Kui ääreründajad hakkavad tasapisi mänguvormi jõudma, siis ilmselt naaseb Paide ka harjumuspärasema neljamehelise kaitseliini juurde.