Paide ja Kalju viik oli kõige rohkem meeltmööda ilmselgelt FCI Levadiale ja FC Florale. Kui Levadia ja Flora on mõlemad sel hooajal seni punkte kaotanud kahes kohtumises, siis Paidele oli see neljandaks matšiks, kus jäädi võidust ilma. Samal ajal tõestas Kalju, et hooaja edenedes tuleb nendega järjest rohkem arvestada.