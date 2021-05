KUULA | Varrak ei anna Müürsepale ja Endenile elu lõpuni andeks. Miks oli finaali teine mäng katastroof?

Mõistagi on teemaks number üks PAF Eesti meistriliiga finaalseeria, kus BC Kalev/Cramo on Pärnu Sadama vastu eduseisus mängudega 2-1. Kuna stuudios on mõlema meeskonna abitreenerid, siis märkused ja tähelepanekud on väga konkreetsed ning oma naha peal läbi tunnetatud. Väga emotsionaalseks ja printsipiaalseks minnakse finaali teise mängu lahkamisel, kus kohtunikud puhusid arusaamatut vilet ning tegid portsu halvamaigulisi otsuseid. Põhimõtteliselt katastroof.