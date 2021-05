MM-tiitlist unistav Valtteri Bottas: pean hakkama rohkem enda peale mõtlema

Viiendat aastat Mercedeses sõitev soomlane pole seni suutnud veel kogu hooaja lõikes tiimikaaslasele Lewis Hamiltonile suurt konkurentsi pakkuda. Viimasel kahel hooajal on Bottas saavutanud üldarvestuses teise koha, kuid Hamiltonile on ta siiski kindlalt alla jäänud.

"On oluline, et mõtleksin rohkem enda peale. Pean mõtlema karjääriga seotud eesmärgi peale - milleks on MM-tiitel - ja vähem teistele," sõnas Bottas väljaandele GP Racing. "Inimene ei saa ennast muuta, aga kui vaadata suuremat pilti, siis inimene ei kesta igavesti."