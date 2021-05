Leigo üllatusterohke enduro võitis Priit Biene

Kahjuks kukkus kohe esimesel endurokatsel E-2 klassi sõitja Ragnar Valdstein (Husqvarna, Kaubaalus RM Enduro Team) nii tõsiselt, et meedikud pidid teda rajale abistama minema ning teisel ringil jäeti seetõttu endurokatse välja. Haiglas arstide hoole all käinud Valdstein oli aga autasustamise ajaks võistluspaigas tagasi ning õnneks piirdusid vigastused rangluumurruga. “Mul oli see koht katsega tutvumise ajast valesti meeles,” rääkis vastu puud sõitnud Valdstein. “Mäletasin, et see on kiire koht, aga tegelikult oli seal kurv. Ega seal palju midagi teha ei jõudnud, hea oli, et suutsin vältida suuremat puud.”