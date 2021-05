Heiki Nabi taotleb avalikku menetlust: mul ei ole mitte midagi varjata

„Koostöös paljude ekspertidega – neist neli on rahvusvaheliselt tunnustatud –kogutud teave ja teostatud analüüsid tõendavad meie hinnangul veenvalt, et Heiki Nabi ei ole süüdi keelatud aine letrosooli tema organismi sattumises. Sellest tulenevalt taotleme Heiki Nabi õigeks mõistmist,“ selgitas sportlast esindav vandeadvokaat Paul Keres .

“Olen ise kogu aeg teadnud, et pole teinud midagi keelatut. Viimased kuud on sellest hoolimata möödunud närvesöövalt. Kuid nüüd saan hea tundega kinnitada, et samale järeldusele jõudsid ka mitmed väga tugevad ja tunnustatud rahvusvahelised eksperdid,“ sõnas Heiki Nabi.