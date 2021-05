Vägev! Eesti neljapaat kindlustas vihase lõpuga koha Tokyo olümpia esikümnes

"Olen täielikult tühi. Tegime väga hea sõidu," rõõmustas Udam. "Teadsime, et Venemaa alustab kiiresti. Oli selge, et distantsi teisel poolel tuleb kõvasti suruda. See oli väga raske. Lõpuspurdi tegime viimasel 300 meetril. Oleme väga rahul, et näitasime siin sellist vormi."