VIDEO | Kobe Bryant nimetati postuumselt NBA Kuulsuste Halli, lesk Vanessa pidas maha emotsionaalse kõne

"Kui minu abikaasa oleks täna siin, oleks tal pikk nimekiri inimestest, kes tead inspireerisid ja aitasid tal Kuulsuste Halli jõuda. Perekond, sõbrad, mentorid, LA Lakersi klubi (Bryanti pikaaegne koduklubi - toim), tiimikaaslased ja konkurendid," rääkis Vanessa Bryant kõne ajal. "See on üks paljudest rasketest asjadest seoses tema puudumisega. Saan ainult öelda: "Aitäh teile!". Aitäh kõigile, kes aitasid tal nii kaugele jõuda."

"Ma alati vältisin abikaasa kiitmist avalikult, sest tundsin, et ta saab üle maailma juba fännidelt piisavalt kiitust ning keegi pidi ta reaalsusesse tagasi tooma," jätkas ta Bryant. "Olen kindel, et praegu ta naerab taevas, sest hakkan teda avalikult kiitma."

"Õnnitlused, kallis. Kogu sinu raske töö tasus ära. Sa ütlesid kunagi, et kui pead kellelegi panustama, siis iseendale. Mul on hea meel, et sa tegid seda. Sa said sellega hakkama. Sa oled nüüd Kuulsuste Hallis. Sa pole lihtsalt MVP (kõige väärtuslikum mängija - toim), sa oled läbi aegade üks parimatest. Olen sinu üle väga uhke. Armastan sind igavesti, Kobe Bean Bryant," lõpetas Vanessa emotsionaalse kõne.