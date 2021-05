Saksa meedia: Ukrainlanna selgitas positiivset dopinguproovi seksimisega, kallim lükkas tema teooria ümber

Saksamaa väljaande Der Spiegeli andmetel oli Jastremska oma seletuskirjas väitnud, et keelatud aine sattus tema organismi pärast seksimist poiss-sõbraga, kes oli dopingut kasutanud suguvõime suurendamiseks. Mesterolooni on küll kasutatud meeste viljatusraviks, kuid selle kasutegur on paljude teadlaste ja arstide arvates väga vaieldav.

Nüüdseks on tennisetähe endine kallim avalikustanud, et Jastremska isa palus tal süü enda peale võtta ja anda vereproovi, mis sisaldaks mesteroloni. Endine poiss-sõber tegigi seda ja esitas ka vastava seletuskirja.

Der Spiegel väidab, et spordikohus on tennisisti juhtumit käsitlenud juba kaks korda. Kui leiab kinnitust, et ukrainlanna on uurimise ajal valeinformatsiooni esitanud, ähvardab teda lisakaristus.