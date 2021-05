USA kergejõustikutäht sai 20-kuulise dopingukaristuse. Sportlane selgitas rikkumist BLMi meeleavaldusega

Craddock põhjendas juunikuist rikkumist sellega, et osales George Floydi tapmisele järgnenud Black Lives Matter (BLM) meeleavaldustel.

Karistuse langetanud žürii teatas, et kuigi nad mõistavad BLMi protestil osalemist, ei vabasta see sportlast dopingukaristusest, sest kuu aega hiljem toimunud rikkumist - kui Craddock reisis Californias ja Arizonases - oleks saanud ära hoida.

Tippsportlastel lasub kohustus dopinguametnikele oma asukoht teatada, et neid saaks igal hetkel kontrollida. Kui sportlasel jääb aasta jooksul vähemalt kolmel korral analüüs andmata, võrdsustatakse see positiivse prooviga, mille eest on karistuseks tavaliselt kaheaastane võistluskeeld.