Maailmameister loobus Tokyo olümpiamängudest: see on isiklik ja läbimõeldud otsus

"Annan teile pärast pikka mõtlemist teada kokkuleppest, milleni jõudsin Prantsusmaa koondise treenerite ja oma meeskonna Deceuninck-Quickstepiga. See on otsus mitte kandideerida Tokyo olümpiamängude koondisse," ütles Alaphilippe.

"See on isiklik ja läbimõeldud otsus. Minu hooaja teise poole eesmärgid on määratletud ja selles mõttes tuleb teha valikuid. Oleksin väga uhke, kui kannaksin järgmistel maailmameistrivõistlustel Prantsusmaa koondise särki," lisas prantslane.