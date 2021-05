Kümnevõistleja Risto Lillemets: usun, et olen võimeline olümpiakoha välja võitlema

Normitäitjatest kõige kehvema tulemusega on praegu Johannes Erm 8445 punktiga. Lillemetsa isiklik rekord on eelmisest suvest 8133 punkti, mille püstitas Kadrioru staadionil Eesti meistrivõistlustel üksinda võisteldes.

„Ma usun, et olen võimeline olümpiakoha endale välja võitlema. Olen väga elevil, et mis lähikuudel saama hakkab. Poisid tulevad USA-st koju ja hakkavad ennast tõestama ja tulevad väga vägevad võistlused. Kõvad punktid on ette tehtud ja et seda üle teha, peab ideaalilähedase võistluse kokku panema,“ seadis Lillemets sihte.