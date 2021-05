Tokyo olümpiamängude korraldajad on pannud sportlased raskesse seisu. Federer: vajame otsust!

Federer tunnistas, et ta sooviks ka ise olümpiamängudel osaleda, kuid täpsemate plaanide tegemiseks on vaja teada, kas olümpia ikkagi toimub või mitte.

Samas tõdes Federer, et praeguses olukorras mängitakse liialt sportlaste närvidel ja olümpiamängude korraldajad peavad tegema otsuse, mis edasi saab. „Sportlastel on seda otsust vaja. Kas olümpiamängud toimuvad või mitte? Sportlased peavad vastavalt sellele oma plaane tegema,“ sõnas Federer, kellel on 2008. aasta Pekingi olümpialt ette näidata paarismängu kuldmedal ning 2012. aasta Londoni OM-ilt üksikmängu hõbemedal.

„Praegu on väidetud, et olümpiamängud peaksid toimuma. Olukord on aga ebastabiilne. Kui olümpiamängud toimuvad, siis on sportlasel võimalik ju ka ise olümpiamängudest kõrvale jääda,“ sõnas ta.