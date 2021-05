Cristiano Ronaldo tulevik saab kahe liigamängu järel selgemaks

Ronaldot seob praeguse tööandja Torino Juventusega leping ka tulevaks hooajaks, kuid seal on sees ilmselged agad. Nimeld on Juventus praeguse seisuga Meistrite liigast välja jäämas. Juventus on kaks vooru enne hooaja lõppu Itaalia kõrgliigas viiendal kohal (Meistrite liigasse pääseb neli esimest).

Juventusel on hooaja lõpuni veel mängida Milano Interi ja Bolognaga. Kui Juventus on ka seejärel viiendal tabelireal, siis on ilmselt selge ka Ronaldo lahkumine võistkonnast. Portugallase agent Jorge Mendes aga avaldas, et ilmselt Portugali tema klient siiski veel ei siirdu.

„Ronaldo on Sportingu värske tiitlivõidu üle väga uhke. Ta on seda ka avalikult väljendanud,“ sõnas Mendes Portugali ajalehele Record. „Praegu ei lähe Ronaldo plaanid aga läbi Portugali. Tal on teised plaanid.“

Juventus soovib väidetavalt kangesti Ronaldot endale hoida, kuid viiekordne Meistrite liiga võitja ei ole ilmselgelt nõus Euroopa liigas mängima.

Ronaldo lahkus Sportingu ridades 2003. aastal, kui ta lõi käed Manchester Unitediga. Ronaldot on hakatud taas Sportinguga seostama, kuna tema ema on võistkonna suur fänn.

