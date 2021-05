TÄNA DELFI TV-s | Kas finaalseeriat asub juhtima Kalev/Cramo või Pärnu Sadam?

"Meil on Pärnuga mängud sellel aastal kõik rasked olnud, kuidagi ei sobi nende vastu. Täna tuli ära ja järgmiseks mänguks peame kindlasti hästi valmis olema. Ei usu, et lihtsamaks läheb. Nad on ebameldivalt tugev võistkond. Ei usu, et üheski mängus pakki tuleb, vaid kõik lähevad tasavägiselt. Kindlasti oleks hea, kui meil oleks tugevam positsioon nelja mängija, kes tõmbab mängu laiali. Kahju, et mõned mehed meil on väljas. Tegime korrektuure, vaatasime terve esimese mängu üksipulgi läbi. Üritasime aru saada, mida valesti teeme. Täna lasime teisi asju jällegi neil teha. Pooled mehed on puudu ja ma ei peaks neljandal positsioonil mängima, samuti on Janari Jõesaar kolme pealt puudu. Meil on hetkel lühike võistkond ja raske on. Tunnen end nelja peal aga kindlasti paremini kui hooaja alguses, juba siis tuli seal mängida. Eks sain kogemusi juurde ja kui jääd vanemaks ka, siis võib-olla peabki nelja peal mängima hakkama," rääkis Tanel Kurbas kohtumise järel antud intervjuus.