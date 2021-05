Kas tõesti nii? Barcelona esimene eelistus on Haaland, alles seejärel tuleb Messi

Erling Braut Haaland tähistamas Saksamaa karikasarja võitu. Foto: TimGroothuis via TEAM2sportphoto, Groothuis/Witters/Pool/Witters/Scanpix

Aina enam tundub, et eesootaval suvel saab kuulda väga palju erinevaid uudiseid Dortmundi Borussia 20-aastase ründestaari Erling Braut Haalandi kohta. Borussia on seni teada andnud, et nemad sel aastal Haalandit kindlasti ei müü. Siiski on erinevad spekulatsioonid jätkuvalt õhus.