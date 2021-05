ManCity ei vajagi uut ründajat? Torres sai võimaluse ja lõi kohe kolm

Ferran Torres (paremal) koos kaaslastega väravat tähistamas. Foto: Scott Heppell, AP/Scanpix

Manchester City jalgpalliklubi pikaaegne esiründaja Sergio Agüero lahkub käimasoleva hooaja järel võistkonnast ning seejärel on palju räägitud, et ManCity ostab suvel uue esiründaja. Reedese Premier League'i kohtumise järel leidis ManCity juhendaja Pep Guardiola, et tõenäoliselt on neil vajalik väravakütt juba olemas.