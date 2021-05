Euroopa tippklubiga liitunud Robert Täht uuest väljakutsest, põnevast eesmärgist ja kõrgetest ootustest

"Mul on väga hea meel liituda PGE Skraga. Ootused järgmised järgmiseks hooajaks on väga kõrged, sest me saame tugeva tiimi kokku," sõnas Täht. "Poola kõrgliiga on samuti muutunud ajaga tugevamaks, vaadates juba näiteks viimast hooaega. Tegemist on ühe maailma tugevaima sarjaga. Belchatowis on eesmärgid alati suured ning me püüame neid täita."

"Olen juba neli hooaega Poolas mänginud. Pluslig areneb pidevalt ning lihtsaid kohtumisi siin pole. Mulle meeldivad need mängud väga ning usun, et ka fännid saavad viimaks vaatama tulla. Poolas on suurepärased fännid ja seda eriti Belchatowis."

Täht avaldas, et kavatseb uuel hooajal ka kohaliku keele ära õppida. "Paraku ma hetkel poola keelt ei räägi. Olen siin elanud mitu aastat ning näiteks restoranis mul probleeme ei teki. See aga ongi minu teine eesmärk tuleval hooajal: õppida poola keel ära ning seda hooaja lõpuks vabalt rääkida. Kui Belchatowis on mõni hea õpetaja, siis jään kõnet ootama," muigas ta.

Üheksakordne Poola meister pole koduses liigas ammu medalit võitnud. Tänavusel hooajal jäi Belchatowi Skra neljandaks. "Kahju, et PGE medalist ilma jäi, aga see muudab meeskonna veel näljasemaks," sõnas Täht.

Varasemalt on Belchatowis mänginud eestlastest ka Renee Teppan. "Rääkisin temaga klubist, sest oleme head sõbrad. Küsisin talt mitmete asjade kohta. Ta ütles, et tal oli Belchatowis hea aeg ning talle meeldis kõik. Sain ainult positiivset tagasisidet ja veendusin, et see on hea valik," lisas Täht.

Mida oskab Täht uue hooaja koosseisust rääkida? "Ma ei tahaks veel tiimis rääkida, sest kogu koosseis pole veel selge. Võin aga kinnitada, et meeskond on tugev. Ma ei jõua ära oodata, et saaksin nendega ühinda ja karikate nimel võitlema hakata."