Tokyo olümpia vastane avaldus on Jaapanis kogunud üle 350 000 allkirja

Veebilehel Change.org üles riputatud avaldus on tänaseks kogunud üle 356 000 allkirja. Jaapanlastes on vastumeel olümpiamängude suhtes tekkinud seoses koroonapandeemia ning sellega kaasnevate riskidega.

"Minu arvates on küsimus selles, kas peame tähtsaks elu või olümpiamänge," sõnas Utsunomiya portaali RFI vahendusel. " Rahvusvaheline Olümpiakomitee saab teha otsuse olümpia osas, kuid Tokyo linn peaks korraldajana utsitama ROK -i tagant, et nad ürituse tühistaksid."

Alles eile kirjutas Jaapani ajaleht Nikkei, et 40 enam kui viiesajast kohalikust linnast teatanud, et ei soovi siiski välismaalt saabuvaid sportlasi võõrustada. Kohalikud kardavad uut koroonalainet ning tunnevad muret meditsiinisüsteemi üle, mis võib selle all kokku variseda.