Tartu korvpallitiim sõlmis põhimängijaga pika lepingu

Tartu mänedžeri Robert Petersoni sõnul on Robin Kivi klubiga sidumine osa pikemast plaanist. „Robin tegi lõppenud hooajal suure sammu edasi nii nagu me temalt ka ootasime. Robiniga kolmeaastase lepingu tegemine on osa meie pikemast plaanist, mis kandub aastasse 2024, kui Tartu on Euroopa kultuuripealinn ja me mängime säravaimate medalite peale. Tema on ka suurepärane näide sellest, kuidas meie oma korvpallikooli kasvandik omandab meistriliiga tasemel korvpalli mängimise kõrvalt ka kõrghariduse, mis tagab edasises elus kõik võimalused,“ sõnas Peterson.