Rapla ja Tarvas on suure pronksilahingu eel vastandlikus olukorras: ühe jaoks on medal ülioluline, teise jaoks boonus

Pikka praadimist pole võistkondadel olnud. Vastupidi - taastumisaega napib, sest neljas mäng peeti eile Rakveres. Seal jäi 74:71 peale Rapla, kuigi korraks oli õhus juba Tarva võit.

Nii Rapla kui ka Rakvere päevakava on täna sarnane. hommikul käidi tunnike viskamas, Rapla treenerid ja mängijad arutasid pisut ka eilsest matšist tõukunud taktikalisi nüansse.

"Jäime tavarutiini juurde, kuigi korraks mõtlesime, kas teha hommikust trenni või mitte," rääkis Rapla klubijuht Jaak Karp Delfile. "Treenerid otsustasid, et ikkagi teeme. Pikemat analüüsi pole muidugi mõtet teha, sest vastased tunnevad teineteist läbi ja lõhki. Siin on muudel teguritel suurem roll."

Karbi kolleeg Rakverest, Arnu Lippasaar, arvab samamoodi.

"Kahjuks pole meil (analüüsi jaoks) praegu nii võimast abitreenerit. Peatreener (Juris Umbraško) peas on see, mismoodi otsustavale mängule vastu minna. Neljanda mängu eel oli taktikat rohkem, nüüd poole päevaga midagi juurde ei õpi. Kuigi Tarva asjad on lihtsad, siis need tuleb ära teha ja mis peamine, tuleb võita," rääkis Lippasaar.

Suurim erinevus on see, et Tarva mängijad peavad enne matši poolteist kuni kaks tundi bussis loksuma.

Klubijuhtidega rääkides sai selgeks, et võidukohustus on Raplal. Vähemalt sõnades.

"Meile on see ülioluline," lausus Karp. "Tunnistan, et poolfinaali kaotus Pärnule oli meie jaoks pettumus. Aga mulle meeldib väga, et kõik väärtustavad seda, mis veel saadaval on. Näen ja tajun, kui oluline (pronks) on. On väga suur erinevus, kas täna medal võtta või ilma jääda."

Lippasaare nägemus on teistsugune.

"Klubi jaoks on hooaeg juba niigi väga-väga korda läinud. Pronks oleks puhas ja võimas boonus. Mine tea, võib-olla seab see järgmiseks hooajaks hoopis õlgadele palju rohkem koormat. Kui pronks tuleb, oleme loomulikult õnnelikud ja fännid on eriti õnnelikud. Aga kui ei tule, siis sellest midagi ei juhtu. Küll me jõuame. Arvan, et jääme korvpallipõllule natuke kauemaks kui aastaks," selgitas ta.