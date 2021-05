Karel Tilga parandas isiklikku rekordit, koolivend kogus 8196 punkti

Reedel püstitas Tilga isikliku rekordi 110 meetri tõkkesprindis, saades ajaks 15,13 sekundit. Tõsi, parandus on minimaalne, varasem mark oli 15,14. Äsja kümnevõistlust tehes oli resultaat sel alal 15,16.

Maailma edetabelis on Tilga jätkuvalt esimene, teine Petros Kyprianou õpilane Garrett Scantling (8476) on teine. Kolmandaks on 8439 punktiga tõusnud 25aastane ameeriklane Harrison Williams. Tema seeria: 10,64; 7.70; 14.34; 1.93; 47,46; 14,45; 48.86; 5.12; 54.69; 4.34,00.