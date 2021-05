Venemaa saalijalgpall: eelmise aasta finalistid kohtuvad veerandfinaalis

Regulaarvõistluste lõppvoorus oli jäänud välja selgitada, kuidas jagunevad kohad teisest neljandani. Tuli välja, et Norilsky Nickel ei kavatse loovutada positsiooni Sinara selja taga: võiduga Klimovskis kinnistasid põhjamaalased endale status quo, kordusmäng polnud neile aga enam nii oluline. See-eest KPRF jalgpallurid, olles kaotanud kolm punkti, jäid ilma ka kolmandast reast: vastasseisus Torpedoga näitas Tyumen sajaprotsendilist tulemust.

Pea kõikides mängudes viis vaheaja eel juhtiv meeskond asja võiduni. See tähendas aga, et keegi kaotanutest ei pingutanud üleliia selle nimel, et kohtumise käiku ümber pöörata. Enamikult meeskondadelt olukord seda ei nõudnud ja püüti vältida ka vigastusi enne play-off’i. Uhta mängijad, kes lõpetasid hooaja seoses mittepääsemisega kaheksa hulka, ehk oleksidki tahtnud mõttes ukse pauguga kinni lüüa, ent tegutsemise meisterlikkus ei olnud suur isegi „kaks nulli“ väljumise või meetrise löögi juures, kui väravasse oli jäänud vaid kaitsja.