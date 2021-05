BLOGI | Itaalia tipptreener ei suutnud Eesti võrkpallinaiskonnaga Andrei Ojametsa saavutust korrata

Seekord loositi meid kolmesesse gruppi, kus pääseb EM-ile kaks esimest. Paraku on seis keeruline - võõrustaja Valgevenele on Itaalia tipptreeneri Lorenzo Micelli juhtimisel kaotatud kaotatud kaks korda 0:3. Jõukohasemaks peetud Šveitsile jäädi avavoorus alla 2:3, ehkki viiendas geimis juhiti veel 13:8.

Nüüd on seis selline, et kõik pole enam oma kätes. Isegi kui Šveitsi võidetakse täna 3:1 või 3:0 ja meie omavaheline seis oleks positiivne, siis tuleb arvestada, et homses Šveitsi - Valgevene kohtumises pole võõrustajatel enam midagi kaalul. Grupi esikoht on nagunii tagatud. Seega poleks ime, kui osadele põhimängijatele antakse puhkust. Ehk täna tuleb igal juhul võita ja seejärel loota, et Valgevene homme Šveitsile midagi kergelt ei annaks. Nende omavahelises avamängus jäi peale Valgevene 3:1.