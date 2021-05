Tänak on enne Portugali rallit enesekindel: oleme selleks enam kui valmis

"Loomulikult on ka Portugal keeruline ralli, aga oleme seal sõitmiseks enam kui valmis. Portugalis on tavaliselt pehmed ja liivased teed. Teisel läbimisel võivad olud päris raskeks minna. Pühapäevane Fafe katse on väga spetsiifiline ja nõudlik, aga tegemist on katsega, mida kõik sõitjad ootavad," lisas 2019. aasta maailmameister.