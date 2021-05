Rattaliit valis senise presidendi tagasi, juhatusse pääses ka kaks naisratturit

„On suur au jätkata Liidu presidendina. Olen Eesti jalgrattaspordi tulihingeline austaja ning elan meie ratturitele igapäevaselt kaasa. Praegune rattaspordi seis on väga hea ning saame ka Liidu tasandil järjest enam kvaliteetset administratiivset tuge pakkuda. Hea meel on näha meie juhatuses kahte naist, kes on rattaspordiga tihedalt seotud. Juhatuse üks eesmärke on viimastel aastatel olnud meie naisratturid taas maailma konkurentsi tuua. Kahtlemata on ainukese eestlasest naisratturina suurtuuri etapivõidu toonud Grete Treier meile sellel teel suureks abiks ning Janelle Uibokand heaks lüliks juhatuse ja sportlaste vahel,“ sõnas Raivo Rand.