Lewis Hamilton võib saada üllatusliku meeskonnakaaslase

Kui siiani on soomlase Valtteri Bottase mantlipärijaks peetud eeskätt Williamsi sõitjat George Russellit, siis nüüd olevat Mercedese vaatevälja tõusnud ka Ocon.

Noor prantslane on alustanud tänavust hooaega hästi ning suutnud kõigil etappidel oma kogenud tiimikaaslase Fernando Alonso alistada. Punktidele ehk esikümnesse on ta jõudnud kolmel korral ning hooaja parimaks on Portugalis välja sõidetud seitsmes koht.

Oconil on Mercedesega otsene seos, sest ta oli enne Renault`sse siirdumist Mercedese juunioride meeskonna liige ja tiimi reservsõitja. Lisaks on Mercedese tiimipealik Toto Wolff Oconi mänedžeriks.

"Esteban on üks järjekordne sõitja, kes on meiega seotud, kuigi ta esindab Alpine`i. Meil on nendega head suhted," lausus Wolff.

Mercedese tiimiboss kiitis Osoni selle hooaja esitusi. "Ta on mulle muljet avaldanud. Esteban on nii ajasõidus kui põhisõidus hea olnud - nüüd on vaja vaid stabiilsus saavutada."

Mercedese bossi sõnul on aga Oconi praeguses lepingus punkt, mis annab uue kontrahti pikendamise eesõiguse Alpine`ile ka juhul, kui Mercedes prantslase vastu huvi ilmutaks.

31-aastase Bottase leping Mercedesega saab läbi tänavuse hooaja järel.