NHLi jäähokimängija: USA-s ei ole elu parem kui Venemaal

Zamula andis sellise kommentaari, kui Sport-Express uuris temalt, miks ta oli sotsiaalmeedias laikinud hokitähe Artemi Panarini (New York Rangers) postitust Aleksei Navalnõi toetuseks. Venemaa väljaanne küsis seetõttu noorelt hokimehelt: kas te ei karda, et kümne aasta pärast mäletatakse teid selle põhjal, et tegite nooruses midagi valesti?

21-aastane Zamula vastas: "Instagramis ma laigin mõnikord lehekülge, ilma et loeksin, mis sinna tegelikult kirjutatud on. Kuid tahaksin öelda, et toetan riigi presidenti Vladimir Putinit. Ma ei arva, et USA-s oleks elu parem kui Venemaal. Pealegi näen siin selliseid probleeme, mida te kodus ei näe."