Eesti jalgpalli noortekoondiseid ootab ees huvitav hooaeg

Esialgu oli U21 koondisel plaanis juunikuine Balti turniir. „Tänaseks on selge, et Läti ei osale, mistõttu on võimalik, et valikturniiriks valmistumisel mängime maavõistluse Leeduga,” selgitas Kivisild.

U21 koondis on uue peatreeneri Roman Kozhukhovskyi käe all korra kogunenud, kui Tallinnas oldi treeninglaagris 22.–30. märtsini. Eesti U21 koondise jaoks algab valiksari tänavu 8. juunil võõrsil Austria vastu ja lõpeb aasta hiljem Horvaatia vastu. Meie alagrupis pallivad ka Norra, Soome ja Aserbaidžaan. U21 Euroopa meistrivõistluste finaalturniir toimub 2023. aasta suvel Gruusias ja Rumeenias ning sinna pääseb kokku 16 riiki. Võõrustajate noortekoondised teenivad otsepääsme finaalturniirile.

U19 ja U17 noormeeste koondised teavad oma vastaseid 2021/2022. aasta EM-valikturniiridel ning kohtumised toimuvad sel sügisel Ungaris. U19 koondist esindavad mängijad sünniaastaga 2003 ja nooremad ning U17 koondises pallivad mängijad, kes sündinud 2005. aastal või hiljem. 2003. aastal sündinud noortekoondislased mängivad Martin Reimi käe all. Endise A-koondise peatreeneri Reimi abiliseks on Mikhail Artyukhov ning meeskonna väravavahtide treeneriks Andrus Lukjanov. U17 koondise treeneritiimi eesotsas on Marko Pärnpuu, keda abistab Alex Sander Sepp ja väravavahtide treener on Ats Kutter.

„Esialgu oli plaan mängida U17 vanuseklassi Balti turniiri Soomes, aga oleme tänaseks veendunud, et see nii ei lähe. Kas õnnestub see pidada Leedus? Eks aeg näitab ning oleme sel teemal teadlikumad juunikuu alguses. U19 koondise puhul taas Balti turniiri pole, sest selle vanuseklassi kogunemised on seotud ametlike koondiseakendega, kuid U17 puhul on võimalik olla veidi paindlikum,” lisas Kivisild.

U19 koondise vastasteks on valikturniiril Austria, Ungari ja Valgevene. Selle vanuseklassi finaalturniir peetakse 2022. aasta suvel Slovakkias ning sinna pääseb lisaks võõrustajatele veel seitse riiki. U17 koondis hakkab neljandas alagrupis heitlema Ungari, Islandi ja Gruusiaga ning praeguse seisuga peetakse need mängud oktoobri lõpus. Euroopa meistrivõistluste finaalturniir toimub 2022. aasta mais Iisraelis ning koos võõrustajatega pääseb sinna 16 võistkonda.

U18 koondis plaanib oma esimest treeningkogunemist juunikuu algusesse. Eesti U18 koondise peatreeneriks on Alo Bärengrub, keda abistab Jan Harend ning väravavahtide juhendajaks on Rait Oja.

U16 koondis soovib koguneda Tallinnas kahe nädala pärast. Kui tavaliselt on kevadel peetud treeningkohtumisi Lõuna-Soome esindusega, siis tänavu neid kohtumisi ei peeta. Augustisse planeeritakse kahte rahvusvahelist maavõistlust Põhja-Iirimaa vastu, kuid arusaadavatel põhjustel on nende kohtumiste toimumine veel selgumisel. U16 koondise peatreener on Ats Sillaste ning väravavahtide treeneriks Karli Kütt.

U15 koondise peatreener on jätkuvalt Ludvig Tasane, abitreener Aivar Lillevere, kehalise ettevalmistuse treener Karel Kübar ning väravavahtide treener Mairon Pihor. Noortekoondis võtab taas osa U17 Eliitliigast.