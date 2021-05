Korvpalli Euroliiga plaanib suurt reformi, eeskuju võetakse NBA-st

Euroliiga teeb esimesi samme, et oma sari hooajast 2023/24 täielikult sulgeda, kirjutab Hispaania väljaanne Mundo Deportivo. Idee on selles, et kõik meeskonnad, kes seda hooaega alustavad, saaks määratud koha ning sportliku printsiibi järgi ei jagataks välja enam ühtegi pääset, ka mitte EuroCupi kaudu.

See põhimõte järgiks NBA süsteemi, kuhu saab uus klubi pääseda vaid kutse alusel ja asendama ühte olemasolevat meeskonda, kui sellel on tekkinud rahalised probleemid.

Uue süsteemi poolt on kõik 11 Euroliiga klubi, kes on sarja asutajad ja kellel on A-litsents. Need klubid on Madridi Real, Barçelona, Baskonia, Istanbuli Anadolu Efes, Istanbuli Fenerbahçe, Piraeuse Olympiacos, Ateena Panathinaikos, Moskva CSKA, Tel Avivi Maccabi, Kaunase Žalgiris ja Milano Olimpia. Selle nimekirjaga peaksid varsti liituma Müncheni Bayern ja Villeurbanne`i Asvel, kes saavad samuti Euroliiga alalise litsentsi.