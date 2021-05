Võrkpallinaiskonna peatreener ootab stabiilsemat mängu: mitte nii, et ühes geimis oleme suurepärased ja järgmises toimub suur ärakukkumine

Peatreener Lorenzo Micelli ütles pärast tänahommikust trenni, et ta loodab täna ja ka homme Šveitsi vastu vältida ebastabiilsust. “Peame olema otsustavatel hetkedel oma asjades kindlamad ja mängima stabiilsemalt. Mitte nii, et ühes geimis oleme suurepärased ja järgmises toimub suur ärakukkumine. Tahame täna alistada Valgevene, võtame seda mängu geimi kaupa. Ja homme püüame võitu Šveitsi vastu, paneme kõik mängu” ütles Micelli võrkpalliliidu kodulehe vahendusel.

“Meil on siit vaja positiivset tulemust, teame, mis läks viltu ja püüame need vead kõrvaldada. Oleme kasjad läbi arutanud ja tüdrukud on valmis ja mingeid segavaid tegureid meil pole. Vastased on mõlemad väga tugevad, ka Šveitsil on tegelikult rohkem klassi kui räägitakse. Keegi meile siin midagi kinkima ei hakka ja peame ise kõik kätte võitlema,” lisas juhendaja.