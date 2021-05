Maailma saalijalgpall: Costa Rica on taas mandri tugevaim!

Veel enne CONCACAF-2021 pidi turniir ajalukku minema kui kõige rohkearvulisem rahvusvaheline võistlus piirkonnas – planeeriti, et sellest võtab osa 20 rahvuskoondist. Korraldajate plaani järgi pidi 12 kõige kõrgema reitinguga meeskonda pääsemaa otse grupiturniiri, teised kaheksa koondist pidid mängima kvalifikatsioonimänge, mille tulemusena oleks lõplik grupivooru osalejate arv jäänud 16 juurde. Ent 11. veebruaril teatas CONCACAF, et võistlusest võtab osa kokku 16 meeskonda ja kvalifikatsioonivooru lihtsustatakse. Osalejate arvu vähendamise trend aga jätkus: 12. aprillil teatas veel kolm meeskonda meistrivõistlustel osalemisest keeldumisest. Lõppkokkuvõttes mängis turniiril 13 koondist – üks grupp nelja meeskonnaga ja kolm gruppi kolme meeskonnaga.

Reeglina saavad CONCACAFi meistrivõistlused suurel hulgal kriitikat tugevate ja nõrkade meeskondade ebaühtlase jaotamise tõttu, mille tagajärjel puudub mõningates mängudes võistlusmoment, sest tulemus on neis mängudes sageli juba ette määratud. Ent sellel aastal nägid meistrivõistlused paljudele üllatuseks välja palju tasakaalukamad kui eelmistel aastatel ja mõnikord tundus, et igal koondisel on võiduvõimalused iga teise koondise suhtes. Lisaks kritiseeritakse CONCACAFi piirkonna koondisi ajalooliselt nende konkurentsivõimetuse tõttu maailmameistrivõistlustel, ainsaks erandiks võib siin pidada Costa Rica koondist, kes saavutaski järjekordse kontinentaalse Ameerika tiitli, mängides finaalis üle Ameerika Ühendriigid tulemusega 3 : 2.