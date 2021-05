Tokyo olümpiamängud said järjekordse tagasilöögi, mitukümmend Jaapani linnad keelduvad sportlasi vastu võtmast

Jaapani ajalehe Nikkei teatel on 40 enam kui viiesajast kohalikust linnast teatanud, et ei soovi siiski välismaalt saabuvaid sportlasi võõrustada. Kohalikud kardavad neljandat koroonalainet ning tunnevad muret meditsiinisüsteemi üle, mis võib selle all kokku variseda.