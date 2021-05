Meedia: autoralli MM-sarjaga liitub tulevikus uus autotootja

Autoralli MM-sarja on ikka seostatud Hiina turuga. Viis aastat tagasi oli Hiina pääsemine MM-sarja kalendrisse juba väga lähedal, kuid loodusjõud hävitasid ralli jaoks mõeldud teed. DirtFishi teatel on WRC promootorid jätkuvalt huvitatud sarja laiendamisest Hiina turule ja nüüd võib see juhtuda uue autotootja näol.

Rahvusvaheline Autospordiliit (FIA) ja WRC promootorid pole veel avalikult midagi kommenteerinud. DirtFishi allikad aga kinnitasid plaane.

"Auto on tulemas," sõnas üks Kaug-Ida allikas. "Planeerimine on juba käsil. Tõenäoliselt on esialgu tegu Rally3 klassi autoga. Pakun, et järgneva kahe aasta jooksul seda (liitumist) veel siiski ei toimu."

"On räägitud ka võimsamast ralliautost ja on võimalus, et autotootja liitub ka rallikrossi MM-sarjaga," lisas allikas. "Firma on praegu avatud mitmetele võimalustele. Olukord on väga põnev. Ralli on Hiinas väga suur spordiala. Paljud ootavad, et Hiina MM-ralli tagasi tuleks."

Hiina ralli on WRC kalendris olnud korra, kui rallimehed said Hiina teedel MM-punktide nimel heidelda 1999. aastal.