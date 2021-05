Knicks kindlustas aastatepikkuse pausi järel koha NBA play-off'is, Mavericks kustutas Pelicansi lootused

Knicks kindlustas koha kuue parema seas väljakul käimata. Nimelt kaotas Boston võõrsil 94:102 (17:22, 22:20, 30:25, 25:35) Cleveland Cavaliersile, mis tähendab, et Bostonil pole enam võimalus idakonverentsis kuuendat kohta hoidvast Knicksist mööduda. Knicksile on see esimeseks play-off hooajaks alates 2013. aastast.