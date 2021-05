Klubide edu valmistab „suursoosik” Inglismaale enne EM-i tõsist muret

2018. aasta MM-finaalturniir tõestas, et Inglismaa jalgpallikoondis on uuesti tõusuteel. Pärast 2000-ndatel tegusid teinud kuldse põlvkonna areenilt taandumist oli Inglismaa koondisel raskem aeg, kuid seejärel hakkas peale kasvama uus ja andekas põlvkond. Viimati toimunud maailmameistrivõistlustel uskusid inglased pikalt, et jalgpall tulebki koju ja 1966. aasta MM-tiitli kõrvale suudetakse lõpuks midagi suurt võita. Turniiri lõpp vajus siiski käest ja inglased sõitsid koju neljanda kohaga. Siiski sisendas nooruslik koondis neisse uut usku. Nüüd on peale kasvanud veelgi rohkem noormängijaid ja nad on veelgi andekamad. Seega on justki aina rohkem lootust.