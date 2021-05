Kes saab endale Habib Nurmagomedovi meistrivöö? Juba mähkmetes metsa sattunud töömees või kaks aastat haiglavoodis olnud „kunstnik"?

„Pakkumistele avatud inimestega juhtuvad head asjad. UFC on minuga seni suurepäraselt käitunud,” sõnas Chandler MMA Fightingule, et kohesed nõustumised viisid ta nii kiiresti tiitlimatšini. „Minu jaoks on UFC-s olnud kõik suurepärane. Esimesest päevast alates! Pärast meistrivöö enda valdusesse saamist olen veelgi õnnelikum.”

35-aastane Chandler on läbi karjääri tegusid teinud aga hoopis rivaalitsevas sarjas Bellator. Seal on ta suutnud kolmel korral tõusta kergkaalu tšempioniks, kuid igal korral on ta lõpuks tiitli ikkagi kaotanud.

Millised mehed aga tiitliheitluses vastamisi lähevad? 31-aastase Oliveira jaoks ei alanud UFC karjäär kõige säravamalt ning brasiillane sai kirja mitmeid kaotusi (19-st matšist kaotas ta koguni kaheksa). Alates 2018. aastast on Oliveira aga hoopis uuel tasemel ning ta on alistanud kaheksa rivaali järjest. Viimati oli ta üle ka kergkaalu legendist Tony Fergusonist.

Nurmagomedov teatas juba mullu 24. oktoobril Justin Gaethje alistamise järel, et tema profikarjäär on läbi. Seejärel loodeti küll pikalt, et Venemaa äss naaseb ringi, kuid ta on jäänud oma otsusele kindlaks. Kuna meistrivööd ei ole võimalik aga igavesti enda valduses hoida, siis tuli tal see lõpuks ikkagi vabaks anda. Nüüd selgitavad juba uued mehed värske tšempioni.

„Kui Oliveira teeb ereda valguse peale lõpuks silmad lahti, siis ta näeb mind juba puuri serval juubeldamas. Seejärel näeb ta, kuidas kuldne vöö minu valdusesse rändab. See kõik juhtub juba esimeses raundis. Ennustan, et 2021. aasta lõpp saab olema fenomenaalne ning see tiitel jääb minu valdusesse veel aastateks,” lubas Chandler, et ta pakub Houstoni publikule suurepärase vaatemängu.

Haarded vs löögid

Ameeriklane tõi välja ka mõlema osapoole tugevused. „Olen kõvasti treeninud Brasiilia jiu-jitsut, kuna Charles on selles väga hea. Ta on ilmselt minu senise karjääri kõige hirmuäratavam vastane. Ta on suutnud alistusvõttega seljatada koguni 19 vastast. Kui annad talle käe või jala, siis on selge, et sinu mäng on mängitud. Mul on aga maadleja taust ja seega suudan hästi rünnakuid tõrjuda. Minu kaela ta juba haardesse ei saa,” teatas Chandler, kelle senised võidud on põhiliselt tulnud nokaudiga.

Spordi juurde jõudiski Chandler maadlejana. Isa Michael Chandler seenior pani poja trenni juba viie aasta vanuselt. Just isa peab praegune MMA-täht oma suurimaks eeskujuks. Samamoodi ka oma ema Betty Chandlerit. Kuna peres kasvas kolm poissi, siis oli mõlemal vanemal kaks töökohta, et lastele maksimaalselt head elu pakkuda. „Minu isa on üldse kõige kõvem töömees. Tänu tema eeskujule olen nii kaugele jõudnud,” sõnas Missourist High Ridge’ist pärit Chandler SB Nationile antud intervjuus. „Kui ema oli tööl, siis isa viis meid ikka metsa meeste asju tegema. Olime alles mähkmetes, kui isa meid metsa matkama viis. Mehistusime kiiresti.”

Kui Chandleri teekond võitlusspordi juurde kulges läbi perekonna eeskujule asjade loomuliku käiguna, siis Oliveira unistas noorena hoopis jalgpalluri ametist. See unistus kustus aga üsna kiiresti. Oliveira sattus üheksa-aastaselt südamerütmihäirete ja reumaatilise artriidi tõttu haiglasse. Arstide sõnul oli toona üsna tõenäoline, et Oliveira ei hakka enam kunagi käima, kuna tema hüppeliigesed ei suuda keha lihtsalt püsti hoida.

Jalgpalli asemel võitlussport