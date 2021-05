Eesti autoralli meistrivõistluste teine etapp jääb ära

"Tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks seatud piirangutest, oleme sunnitud Rapla ralli ka sel aastal ära jätma. Ralli korraldaja on püüdnud omalt poolt teha kõik, et võistlus toimuda saaks, kuid paraku ei ole see kehtivaid piiranguid arvesse võttes enam võimalik," teatasid korraldajad.