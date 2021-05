USA koondis tühistas Jaapanisse planeeritud olümpia eellaagri

Tokyo olümpia peaks algama juba kümne nädala pärast ehk 23. juulil, kuid selle toimumise kohal on suured küsimärgid.

Viimased küsitlused näitavad, et koguni 60% jaapanlastest Tokyo olümpia korraldamise vastu.

Jaapanis on siiani suudetud koroonaviiruse vastu vaktsineerida vaid 2,6% elanikkonnast. Kuna vaktsiini jaotamise osas eelistatakse sportlasi ja suvemängude korraldamisega seotud inimesi, on see rahva meelsust olümpiamängude suhtes veelgi vaenulikumaks muutnud.