Mazepini saaga. Miljardäride ärahellitatud pojad vähendavad F1 sarja usaldusväärsust

F1 sarja kollanokk Mazepin (22) on tänavuse nelja etapiga kogunud rohkem kuulsust kui mõni sõitja kogu karjääriga. Tulemustega ta silma ei paista – kirjas on katkestamine ja kolm viimast kohta. Tõsi, tema Haasi tiimi auto pole just suurem asi, kuid tiimikaaslasele ja samuti uustulnukale Mick Schumacherile ei saa ta ligilähedalegi.