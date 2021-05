Eksvõrkpallur: tüdrukute seas käibis rahvatarkus: kes Pundi nähes poisse vaatab, see füüsikas kahe saab

Viljar Loori Tartust Tallinna toonud Raimund Pundi viis oma sihte geniaalselt ellu. Tema noored võitsid 15 üleliidulist medalit, neist viis kulda. Liidu koondises tõid medaleid seitse noormeest. Pundi vääris tunnustust ka matemaatika- ja füüsikaõpetajana. Ometi kõverduvad kuulsa nime taga karmid küsimärgid. Kas Pundi töötas noorteturniire ainutähtsaks pidades teadmisega, et mängijad ei saa meesteklassiks õiget ettevalmistust? Kui palju mõjutas tema poistelembus inimhingi ja elukäike? Kas spordiametnikud lasid tal poistepedagoogina töötada pelgalt medalihimust?

Kukke uskudes on seega klaar: Pundi tegeles hetkega, mitte Eesti võrkpalli tulevikuga. Aga trenni- ja õppetöövälised suhted poistega?

"Tean mitut poissi, kelle elukäiku ta tugevalt mõjutas.Tema probleem oli see kindlasti. Kord olime Harjuoru võimlas trennis, kuhu ta oli alati korrektselt ilmunud. Helistas siis ja ütles, et ei tule. Saime varsti teada, et tal oli Tallinnas töötamine kohtuotsusega keelatud. Isikuprobleemid olid päevavalgel," ütles Kukk.