Meedia: Zlatan Ibrahimovici hooaeg on läbi, küsimärgid on ka EM-i kohal

Väljaande La Gazzetta dello Sport teatel on aga juba selge, et Ibrahimovici vigastus on kardetust tõsisem ning ta peab vahele jätma ka hooaja viimase mängu Atalanta vastu, mis on kavas 23. mail. Rootslast võib ees oodata kuni neljanädalane vigastuspaus, mis tekitab küsimärke ka jalgpalli EM-i osas.