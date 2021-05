Saalijalgpall Soomes: kes võidab kulla? Kemi või Jyväskyla?

Juba Soome meistrivõistluste põhiturniiri käigus selgus nelik, kes oli klassi poolest märgatavalt vastastest üle ja võistles eelkõige omavahel: Kemi, ToPV, KaDy ja Akaa. Just sellises järjekorras finišeerisid nad pärast esivõistluste esimest etappi. Tasub märkida, et meistrivõistluste käigus on see kvartett pea alati jäänud muutumatuks, positsioonid muutusid vaid neliku sees. Nende klubide ligikaudsest võrdväärsusest räägib ka turniiritabel: vahe esimesena finišeerinud Kemi ja neljandana finišeerinud Akaa vahel on kõigest neli punkti.