Virgil van Dijk teatas jalgpalli EM-i eel kurvast uudisest

Liverpooli pressiteenistusele antud intervjuus kinnitas van Dijk, et EM-ile ta ei sõida. Selle asemel plaanib ta valmistuda uueks hooajaks Liverpooli ridades. "Tunnen, et on õige otsus EM vahele jätta ning alustada taastusravi viimast faasi kahe hooaja vahel. Minu peamine fookus on nüüd hooajaeelsel ettevalmistusel koos klubiga," sõnas ta.

"Loomulikult olen äärmiselt pettunud, et jätan EM-i vahele ning ei saa oma riiki esindada. Kuid asjad on, nagu nad on ja pean seda aktsepteerima. Me kõik peame," tõdes ta. "See on raske otsus, aga olen sellega rahu teinud."