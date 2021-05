Eestlane sai käsipalli eurosarja finaalmängus olulise rolli

"Nii palju kui olen finaliste jälginud, on kindlasti oodata kahe võrdse meeskonna vastasseisu. Ystad on eestlastele juba tuttav, aga ka AEK on teinud hea hooaja. Neil on palju välismaalasi ning poolfinaalis tuldi sloveenide vastu välja suurest kaotusseisust, mis näitas Kreeka klubi sisu," hindas Urmo Sitsi tulevat tööülesannet mängulisest vaatevinklist.