Raimund Pundiga samaaegselt TSIK-is töötanud teenekas treener: nüüd pole enam õige selliste asjadega välja tulla

Eesti treenerite liit saatis teisipäeval välja pressiteate, milles süüdistatakse teenekat võrkpallitreenerit, 2007. aastal siitilmast lahkunud Raimund Pundit laste väärkohtlemises. Merila ei mõista, miks teema nüüd päevavalgele tuuakse. "Nüüd pole enam õige selliste asjadega välja tulla," sõnas ta Delfile. "Mees on mulla all, las puhkab rahus."

Eesti treenerite liidu juhatuse liige Madis Iganõmm rääkis eile Delfile, et pressiteate ajendiks oli hiljuti Nõmme Kalju (nüüdseks endise) treeneri Getulio Aurelio Fredo ümber lahvatanud skandaal. Iganõmm lisas, et pressiteate eesmärgiks oli Pundi ohvritele edastada sõnum, et nendega juhtunu polnud normaalne. "Kui Nõmme Kalju skandaal ilmsiks tuli, võeti meiega ühendust. Meil olid tõsised jutuajamised, kas võtame asja ette või mitte. Meie juhatuses olid inimesed, kes olid vahetult kokku puutunud temaga. Lapsele, keda vägistati, pole mitte keegi öelnud, et see polnud normaalne, mis temaga toimus. Oluline on sõnum, mille ohvrid peavad saama," selgitas ta.