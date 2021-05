Sergio Ramos ja Madridi Real ei saa kuidagi kokkuleppele. Kas hispaanlane liitub PSG-ga?

Madridi Reali tegemistega hästi kursis oleva Marca andmetel on Ramos saanud klubi presidendi Florentino Pereziga kaks korda kokku, et läbirääkimisi pidada. Osapooled pole seni aga lepingu tingimustes kokkuleppele jõudnud.

Nimelt on Ramos nõus 10-protsendilise palgakärpega, kuid soovib kaheaastast lepingut. Reali kindel soov on aga sõlmida 35-aastase keskkaitsjaga üheaastane leping. Marca teatel olid Ramos ja Perez teisel kohtumisel avatud ka koostöö lõpetamisele. Marca toob välja, et kahe mehe suhted on jätkuvalt head ning see võib aidata siiski erimeelsused lahendada.