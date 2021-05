Kolm väravat löönud Barcelona jäi võiduta, tiitliheitluses anti ohjad kahe kange konkurendi kätte

Teist mängu järjest viiki leppinud Barcelona peab nüüd tiitliheitluses lootma konkurentide libastumisele. Madridi Atleticol on võimalus vooru lõpuks kasvatada Barcelona ees edu nelja punkti peale. Madridi Real on küll Barcelonast punktiga maas, kuid ka neil on 36. mänguvooru kohtumine veel pidamata. Pärast kolmapäevaseid kohtumisi jääb kõrgliigas mängida veel kaks vooru.