Saalihoki neidude U19 MM-i valikturniir peetakse Eestis

Valikturniiri korraldamise projektijuhi Meelike Terasmaa sõnul on rahvusvahelise turniiri korraldamine suur au ning samas ka suur vastutus: “Rahvusvahelise turniiri korraldamine on väga vastutusrikas ülesanne, eriti praeguses olukorras, mil turvalise turniiri korraldamiseks peab olema väga paindlik ning valmis, kuna olukord võib muutuda praktiliselt üle öö. Oleme rahvusvahelisele alaliidule väga tänulikud, et nad meid turniiri korraldamisel usaldavad. Oleme varasemalt edukalt korraldanud meeste MM-valikturniirid 2016. ja 2018. aastal ning see lisab kindlustunnet, et saame ka sel korral hakkama."

Turniiril saavad osaleda mängijad, kes on sündinud vahemikus 01.01.2003-03.05.2007. „Eesti koondise edu valikturniiril on veidi keeruline ennustada. Meil on 6-7 tüdrukut, kes on 2003. aastal sündinud, teised on kaks, kolm aastat nooremad. Alustasime eraldi tüdrukute meistrivõistluste pidamisega vaid kolm hooaega tagasi peamiselt 2006. aastal sündinud tüdrukute ja noorematega. Eelmine hooaeg jäi lõpuni pidamata ja sel hooajal ei jõudnud me viiruse leviku tõttu hooaega praktiliselt alustadagi. Raske on ennustada, mis tasemel on meie peamiselt nooremad tüdrukut endast paar aastat vanematega võrreldes ning millises seisus on teised valikturniiril osalevad koondised. Siiski leian, et ei olnud mõistlik veel kaks aastat oodata MM-ile registreerimisega, et teised koondised pikemate sammudega eest ära saaksid liikuda," lisab Meelike Terasmaa.